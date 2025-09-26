Il messaggio ai cercapersone di Hezbollah mappe e quiz | il discorso è uno show

Il premier israeliano attacca i Paesi occidentali che hanno riconosciuto lo Stato di Palestina («Una Vergogna»). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il «messaggio ai cercapersone di Hezbollah», mappe e quiz: il discorso è uno show

Così il Mossad ha venduto a Hezbollah i cercapersone-bomba, il piano era allo studio dal 2015 - Questo testo in arabo è apparso contemporaneamente su migliaia di cercapersone dei membri di Hezbollah lo scorso 17 settembre. Lo riporta ansa.it

Un piano lungo 10 anni e un preciso messaggio prima dell’esplosione: ecco come Israele ha colpito Hezbollah con i cercapersone - Il Mossad ha impiegato quasi dieci anni a mettere in atto il piano che ha portato all’enorme operazione d’intelligence che ha colpito Hezbollah facendo esplodere dei cercapersone. Da ilfattoquotidiano.it