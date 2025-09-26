Il mercato del cibo e della cura per cani e gatti in Italia vale 3,6 miliardi all'anno

Un'indagine di NielsenIQ ha evidenziato che in Italia si spendono tre miliardi di euro all'anno per il cibo dedicato a cani e gatti. Quando si calcola anche la spesa per le cure del proprio animale domestico, si arriva quasi a 4 miliardi. Alla fine del 2025, secondo la ricerca di mercato, la spesa totale sarà pari a 4,8 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cibo e cura per cani e gatti: boom di vendite nei grandi negozi e nei petshop di quartiere. Un mercato da 2,7 miliardi - Nel primo giorno del 2023, secondo l'Istat, i cittadini italiani erano 58 milioni e 851 mila. Riporta ilgazzettino.it