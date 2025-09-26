Il medico Pro Pal sciopera per Gaza rinviato l’intervento a una malata di cancro | Ho pianto tutta la giornata…

“Mi dispiace, l’anestetista è in sciopero per sostenere la protesta per Gaza. La mastectomia è rinviata”. Così si è sentita rispondere una signora di Ancona, all’ospedale Torrette, quando tutto era pronto per quella operazione urgente al seno, attaccato da un cancro molto aggressivo e infiltrante per il quale l’indicazione era quello di operare il prima possibile. La donna, una libera professionista di Ascoli di 40 anni, si è vista rimandare di una settimana l’operazione, restando con il cancro al seno in corpo per altri sette giorni. “Ho pianto tutta òa giornata dalla paura, quando mi hanno comunicato il rinvio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

