Il maxi sequestro della Finanza Oltre 135mila prodotti contraffatti I falsi Labubu venduti al mercato
Cento ricercatissimi pupazzetti Labubu e anche i peluche di Stitch venduti a una bancarella del mercato settimanale del quartiere San Rocco. Ma erano falsi. Li hanno sequestrati, insieme ad altri 840 giocattoli privi della marchiatura “Ce”", i finanzieri del Gruppo di Monza, che hanno denunciato l’ambulante alla Procura per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, frode in commercio, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, nonché ricettazione. Solo uno degli esiti dell’ennesimo controllo delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza e Brianza, che hanno intensificato l’azione di contrasto all’importazione e alla vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
