Il malware che ti fotografa quando navighi sui siti hard Quando l’hacker diventa ricattatore

Roma, 26 settembre 2025 – Un nuovo pericolo si fa strada su internet, e mette a rischio i dati sensibili di coloro i quali navigano su siti per adulti. Si tratta di Stealerium, un malware in grado di carpire dati personali e ricattare gli utenti. Vediamo come. Il malware che scatta e poi ricatta. La società di sicurezza informatica Proofpoint ha messo in luce una nuova minaccia digitale: il malware noto come Stealerium, che è addirittura disponibile su GitHub dal 2022, ha introdotto una funzionalità inquietante: oltre a raccogliere dati sensibili come credenziali, informazioni bancarie e chiavi di portafogli cripto, monitora la navigazione degli utenti, scattando foto tramite la webcam e screenshot quando vengono visitati siti con contenuti per adulti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

