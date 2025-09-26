Il maltempo torna a farsi sentire | diramata la nuova allerta meteo per temporali nel Ravennate

Ravennatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla mezzanotte di oggi, venerdì, alla mezzanotte di domani, sabato, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 98, per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è gialla.Per la giornata di sabato, si legge nel. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

