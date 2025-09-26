Il maltempo non ferma Spiritosa ma cambia la formula | weekend con un’anteprima

CORIGLIANO D’OTRANTO - A causa delle avverse previsioni meteo per il weekend, la terza edizione di Spiritosa cambia formula. Il festival dedicato al bere bene e consapevole con oltre 300 etichette da tutto il mondo in degustazione, masterclass, talk, visite guidate (anche bendate), proposte. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

