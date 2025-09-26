Il maestro Uto Ughi incanta i giovani delle scuole con il suo violino
Milano, 26 set. (askanews) - Il Duomo di Milano gremito di giovani per il concerto del Maestro Uto Ughi che ha fatto vibrare le corde del suo violino incantando i ragazzi con brani di Vivaldi e Bach. Il concerto "Uto Ughi per i Giovani" è un progetto itinerante che si propone di diffondere la musica classica tra le nuove generazioni e di supportare i giovani talenti. "Perché i giovani formano il pubblico del domani, il pubblico del futuro. Se i giovani non conoscono un minimo di musica avremmo da stare da concerto vuote. Per questo i giovani meritano di essere istruiti. Abbiamo un repertorio immenso, una miniera ricchissima di grandi capolavori che darebbero la gioia a milioni di giovani praticamente disattesa perché non sono stati avviati alla musica". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
San Donato Val di Comino, concerto del Maestro Uto Ughi
Il Maestro Uto Ughi, uno dei più grandi violinisti al mondo, sarà protagonista di una straordinaria serata musicale a Ostia, sabato 13 settembre 2025, alle ore 21:15, in Piazza Anco Marzio, con ingresso libero
Intervista al maestro Uto Ughi: “Porto la musica in piazza per chi non la conosce ancora”
