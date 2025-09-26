il lungo cammino supera le nebbie del lavoro al box office dei film di stephen king

il successo di “the long walk” supera le aspettative al botteghino mondiale. Il film “The Long Walk”, ultima trasposizione cinematografica basata su un romanzo di Stephen King, sta registrando risultati sorprendenti nel panorama delle produzioni adattate dallo scrittore statunitense. Diretto da Francis Lawrence, il film si ispira al romanzo distopico del 1979, incentrato su una competizione annuale in cui cento adolescenti sono costretti a camminare senza sosta, rischiando l’eliminazione se si fermano. La pellicola ha conquistato pubblico e critica, superando anche alcune delle più celebri trasposizioni kinghiane. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

