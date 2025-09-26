Il ligure Finn fa il bis | campione del mondo Under 23 in Ruanda

Il talento di Avegno si conferma iridato: dopo il titolo mondiale vinto tra gli Juniores a Zurigo nel 2024, domina anche a Kigali. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Il talento ligure si conferma iridato: dopo il titolo mondiale vinto tra gli Juniores a Zurigo nel 2024, domina anche a Kigali

Il talento ligure ha vinto il Mondiale Juniores a Zurigo nel 2024 e ora ci riprova in Africa, nella categoria Under 23

