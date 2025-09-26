Il ligure Finn fa il bis | campione del mondo Under 23 in Ruanda | Emozione irreale
Il talento di Avegno si conferma iridato: dopo il titolo mondiale vinto tra gli Juniores a Zurigo nel 2024, domina anche a Kigali. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Il Pedale nel Cuore. . Lorenzo Finn è campione del mondo Under 23! Un oro conquistato da Lorenzo Mark Finn, 18enne ligure che ha dato nella prova in linea Under 23 il primo oro alla spedizione azzurra nel primo storico mondiale in Ruanda. Finn, uno dei - facebook.com Vai su Facebook
Finn re di Kigali, il titolo Under23 è dell'azzurro! Secondo mondiale consecutivo per il talento ligure. Concorrenza sgretolata, numero da grande campione #Mondiali2025 #KigaliRwanda2025 #Ciclismo - X Vai su X
Lorenzo Finn, chi è il campione del mondo U23: l’oro 2024 tra gli juniores, il futuro alla Red Bull - Genovese, 18 anni, a Kigali ha staccato tutti: storia di un possibile fenomeno della bici ... Secondo repubblica.it