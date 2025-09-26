Il Liceo Linguistico ed Economico Sociale di Viserba intitolato a Giulietta Masina
Si è svolta venerdì mattina la cerimonia ufficiale di intitolazione del Liceo Linguistico ed Economico Sociale di Viserba a Giulietta Masina, attrice simbolo del cinema italiano e figura femminile di riferimento nella cultura del Novecento. Alla cerimonia erano presenti la dirigente scolastica. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
