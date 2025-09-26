Il Liceo Linguistico ed Economico Sociale di Viserba intitolato a Giulietta Masina
Si è svolta venerdì mattina la cerimonia ufficiale di intitolazione del Liceo Linguistico ed Economico Sociale di Viserba a Giulietta Masina, attrice simbolo del cinema italiano e figura femminile di riferimento nella cultura del Novecento. Alla cerimonia erano presenti la dirigente scolastica. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: liceo - linguistico
Un liceo linguistico paritario in Veneto salvato dall’intervento degli imprenditori locali: stanziati 80mila euro
Liceo linguistico Boldrini. Gli alunni più meritevoli
Scuola: conclusi i lavori al liceo linguistico di Gozzano
Il Liceo Linguistico Economico Sociale di Viserba intitolato a Giulietta Masina #Rimini #giuliettamasina #federicofellini https://newsrimini.it/ultima-ora/il-liceo-linguistico-economico-sociale-di-viserba-intitolato-a-giulietta-masina… via @newsrimini - X Vai su X
LA PAROLA AGLI STUDENTI! PERCHÉ SCEGLIERE IL LICEO LINGUISTICO? In questo video la testimonianza di Federica. PARTECIPA ALL’OPEN DAY SABATO 14 DICEMBRE. INGRESSO LIBERO SU DUE TURNI: dalle ore 14.30 alle ore 15.15; dalle - facebook.com Vai su Facebook
Viserba, il Liceo Linguistico ed Economico Sociale intitolato a Giulietta Masina - A Rimini, una scuola secondaria superiore è stata intitolata ad una donna: si tratta del primo istituto. Riporta chiamamicitta.it
Un liceo per la Masina. Prima donna in città - Il Linguistico ed Economico Sociale di Viserba porta il nome di una figura simbolo del cinema, scelta come segno concreto di valorizzazione femminile. Scrive msn.com