Il libro preferito diventa un dono | al via i primi incontri d’autunno di Rifugio letterario in biblioteca

Un autunno all’insegna della lettura condivisa e della scoperta di nuovi mondi letterari. Lunedì 29 e martedì 30 settembre al Centro della Pesa di Riccione, tornano gli incontri dei gruppi di lettura “Rifugio teen” e “Rifugio letterario”, promossi dalla Biblioteca comunale e curati dall’autrice. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: libro - preferito

Paola Romano. . Qual è il vostro libro preferito di Stefano Benni? Lunedì 29 settembre, dalle 17 in poi, in piazza Umberto, ci sarà l’evento “Fabulando con Stefano Benni”, un’occasione per ricordare Stefano, la sua ironia, la sua poesia e le sue storie che hann - facebook.com Vai su Facebook

Il libro preferito diventa un dono: al via i primi incontri d’autunno di “Rifugio letterario” in biblioteca - Al Centro della Pesa di Riccione, l'appuntamento con i gruppi di lettura per adulti e teenager per parlare di libri e scoprire nuovi autori e generi letterari ... Secondo riminitoday.it

Se leggere diventa un dono: a Milano arriva il "libro sospeso" - Perde la memoria, reimpara a leggere e scrivere e si laurea in statistica: la storia di Eleonora Eleonora Fabris, giovane studentessa vicentina, venerdì scorso è stata proclamata dottoressa in Scienze ... Da youmedia.fanpage.it