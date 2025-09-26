Il libro preferito diventa un dono | al via i primi incontri d’autunno di Rifugio letterario in biblioteca

Un autunno all’insegna della lettura condivisa e della scoperta di nuovi mondi letterari. Lunedì 29 e martedì 30 settembre al Centro della Pesa di Riccione, tornano gli incontri dei gruppi di lettura “Rifugio teen” e “Rifugio letterario”, promossi dalla Biblioteca comunale e curati dall’autrice. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

