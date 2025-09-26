Il legale di Sempio | Cifre troppo esigue per poter ipotizzare corruzione

Articolo in aggiornamento " Onestamente le cifre di cui si parla nell'appunto che sarebbe stato trovato - 20 o 30 mila euro - mi sembrano una base troppo esigua per un'ipotesi corruttiva di un professionista del genere ". Lo ha detto l'avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, commentando l'inchiesta relativa all'ipotesi di reato per corruzione in atti giudiziari a carico dell'ex procuratore Mario Venditti, il magistrato che archivio il fascicolo su Sempio nel 2017. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il legale di Sempio: "Cifre troppo esigue per poter ipotizzare corruzione"

