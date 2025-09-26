Il laboratorio della nota pasticceria di Napoli è sporco | chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sospesa l'attività di laboratorio di una nota pasticceria al Rione Sanità, dopo l'ispezione di Polizia Locale e Asl. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Distrutto il laboratorio. Nota norcineria devastata da un vasto incendio

laboratorio nota pasticceria napoliIl laboratorio della nota pasticceria di Napoli è sporco: chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie - Sospesa l'attività di laboratorio di una nota pasticceria al Rione Sanità, dopo l'ispezione di Polizia Locale e Asl ... fanpage.it scrive

Poppella, denunciato per furto di energia elettrica il pasticciere dei fiocchi di neve a Napoli: «Manomissione dei contatori» - È quanto riscontrato all'interno del laboratorio e del punto vendita della nota pasticceria Poppella, nel Rione Sanità a Napoli. Scrive leggo.it

