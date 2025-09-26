Il laboratorio della nota pasticceria di Napoli è sporco | chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie
Sospesa l'attività di laboratorio di una nota pasticceria al Rione Sanità, dopo l'ispezione di Polizia Locale e Asl. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: laboratorio - nota
Distrutto il laboratorio. Nota norcineria devastata da un vasto incendio
Quella notte, nel mio laboratorio, sollevai la mano per far suonare il theremin. Suonò una nota. Lavinia era in qualche punto lontano della casa. Il theremin emise un suono smorzato, i miei palmi vicinissimi all’antenna in basso. Ti avevo dato dieci voci diverse. - facebook.com Vai su Facebook
Il laboratorio della nota pasticceria di Napoli è sporco: chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie - Sospesa l'attività di laboratorio di una nota pasticceria al Rione Sanità, dopo l'ispezione di Polizia Locale e Asl ... fanpage.it scrive
Poppella, denunciato per furto di energia elettrica il pasticciere dei fiocchi di neve a Napoli: «Manomissione dei contatori» - È quanto riscontrato all'interno del laboratorio e del punto vendita della nota pasticceria Poppella, nel Rione Sanità a Napoli. Scrive leggo.it