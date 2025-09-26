Il Gusto che Unisce | A Perugia un laboratorio alimentare per l' inclusione lavorativa

Perugia, 26 settembre 2025 - In via della Pescara 44, quartiere ai piedi del centro storico di Perugia dove si sono abbassate numerose saracinesche, arriva il laboratorio de ‘Il Gusto che Unisce’. In questi spazi moderni e funzionali si producono e si vendono yogurt e prodotti alimentari senza glutine e lattosio. Un progetto lavorativo della cooperativa sociale La Brigata indipendente e supportato da diversi soggetti, il Gruppo Grifo agroalimentare con il brand Grifo Latte, Enel Cuore, la Onlus del Gruppo Enel, Fondazione Perugia, Confcooperative Umbria e Fondosviluppo. L'iniziativa, lodevolissima, ha una duplice funzione: offrire un’opportunità di lavoro e di crescita, di autonomia e inclusione sociale a persone con disturbi dello spettro autistico, altre neurodivergenze e fragilità; e rigenerare volumi altrimenti destinati all'abbandono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

