Presto un nuovo polo produttivo a Seregno, già in costruzione. Per l’azienda sarà uno stabilimento in più in Brianza, che permetterà di aumentare la produzione e garantire una qualità ancor più elevata. Intanto volano le vendite in Italia nel comparto arredo officina, con un +65% nel primo semestre di quest’anno rispetto al 2024. La Beta Utensili si allarga e primeggia nel campo dell’arredo integrato, banchi da lavoro e cassettiere. L’impresa sovicese, attiva da 102 anni e leader in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per i settori della meccanica, della manutenzione industriale e dell’autoriparazione, continua a crescere: lo fa espandendosi in Brianza, mentre registra dati più che positivi e lancia sul mercato una serie di novità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Gruppo Beta si espande in Brianza. Nuovo stabilimento a Seregno