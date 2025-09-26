Il Gruppo Arpinge investe 80 milioni per il biometano in Sicilia e Basilicata
Il Gruppo Arpinge ha perfezionato un project financing da 80 milioni di euro per la costruzione di un portafoglio di quattro impianti di biometano in Sicilia e Basilicata. L’operazione, strutturata da Unicredit in qualità di global coordinator & bookrunner, mandated lead arranger e sustainability coordinator, e Banca Ifigest in qualità di banca finanziatrice, è stata sottoscritta da UniCredit per 75 milioni di euro e da Banca Ifigest per 5 milioni di euro. UniCredit agisce anche come banca agente, banca depositaria nonché come sole hedging bank. Grazie all’operazione verranno realizzati quattro impianti di biometano in Sicilia e Basilicata. 🔗 Leggi su Lettera43.it
