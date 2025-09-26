Dopo quattro giornate la classifica comincia ad allungarsi dai 10 punti della coppia di testa San Donato Tavarnelle - Tau Altopascio al fanalino di coda Poggibonsi fermo ad 1 punto. Il Grosseto, dopo la terza vittoria consecutiva, si trova in seconda posizione con 9 punti appaiato al Seravezza. Questi sono i numeri in questo avvio di campionato oltre ai quali c’è da sottolineare un’altra prestazione brillante dei biancorossi di mister Indiani (che ha fatto esordire il portiere Marcu e dell’ attaccante Disanto ) sul terreno del Cannara, prestazione che è stata un po’ offuscata dal finale di gara di marca locale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Grifone risale in quota. La strada è quella giusta