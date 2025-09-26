Il governo filorusso di Tbilisi accusa i diplomatici europei di ingerenza e di fomentare l’estremismo
I georgiani protestano da trecento giorni contro il governo di Sogno georgiano Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: governo - filorusso
Da dieci mesi in Georgia ci sono proteste quotidiane contro il governo filorusso. Ma la televisione pubblica non ne parla e i giornalisti che esprimono il proprio dissenso sono sanzionati o arrestati. Il video di Bernadette Weber. - facebook.com Vai su Facebook
Gli eurofighter prima promessi, poi spariti, come scrive oggi @LaStampa. Per non turbare l’alleato filorusso. Se questo è l’impegno italiano sull’Ucraina, facciamo prima ad alzare bandiera bianca. Interrogazione, subito: - X Vai su X
Il governo filorusso di Tbilisi accusa i diplomatici europei di “ingerenza” e di fomentare l'estremismo - In Georgia continuano le proteste contro l'esecutivo: chiedono nuove elezioni per non veder sfumare la strada verso l’Ue e la liberazione dei prigionieri politici. Scrive ilfoglio.it