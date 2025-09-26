Il giudice ungherese sul caso Ilaria Salis | Se il Parlamento Ue conferma l’immunità il processo annullato

Il voto del Parlamento europeo potrebbe far annullare il processo in cui è imputata anche Ilaria Salis. A dirlo è il giudice ungherese Jozsef Sos, che lo ha confermato durante un’udienza del procedimento. Se il Parlamento europeo dovesse respingere in via definitiva la richiesta dell’Ungheria di sospendere l’immunità di Salis, ha spiegato il giudice, il processo a suo carico sarebbe annullato. Oltre a Salis, altri attivisti antifascisti sono accusati di aver aggredito un gruppo di neonazisti durante delle manifestazioni nel giorno dell’onore a Budapest, nel febbraio 2023. In aggiornamento L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online