Il giudice ungherese sul caso Ilaria Salis | Se il Parlamento Ue conferma l’immunità il processo annullato
Il voto del Parlamento europeo potrebbe far annullare il processo in cui è imputata anche Ilaria Salis. A dirlo è il giudice ungherese Jozsef Sos, che lo ha confermato durante un’udienza del procedimento. Se il Parlamento europeo dovesse respingere in via definitiva la richiesta dell’Ungheria di sospendere l’immunità di Salis, ha spiegato il giudice, il processo a suo carico sarebbe annullato. Oltre a Salis, altri attivisti antifascisti sono accusati di aver aggredito un gruppo di neonazisti durante delle manifestazioni nel giorno dell’onore a Budapest, nel febbraio 2023. In aggiornamento L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: giudice - ungherese
Ilaria Salis. . Oggi Cuno Tarfusser, ex giudice della Corte Penale Internazionale, è intervenuto alla conferenza stampa al Parlamento europeo denunciando le gravi carenze dello Stato di diritto in Ungheria sotto il governo Orbán, la non praticabilità della coope - facebook.com Vai su Facebook
Giudice ungherese: processo Salis annullato se Parlamento europeo conferma immunità - Lo ha annunciato oggi il giudice ungherese, Jozsef Sos, nel corso di un’udienza del procedimento che vede incriminati gli attivisti antifascisti, accusati di aver aggredito un gruppo di neonazisti nel ... Come scrive ilsole24ore.com
Ilaria Salis, il giudice ungherese: «Annulleremo il processo contro di lei se il Parlamento europeo conferma l'immunità» - Se il Parlamento europeo dovesse rifiutare in via definitiva la richiesta dell'Ungheria di sospendere l'immunità di Ilaria Salis, il processo a suo carico sarebbe annullato. Si legge su msn.com