Il giorno di Netanyahu all’assemblea dell’Onu | quaranta minuti di bugie davanti a un’aula semi-deserta

Quaranta minuti di discorso davanti a una sala semi-vuota, a testimonianza dell’isolamento internazionale di Israele. È stata la cornice del discorso tenuto venerdì dal primo ministro di Tel Aviv, Benjamin Netanyahu allAssemblea Generale Onu. Un intervento preceduto dai fischi e dall’abbandono dell’aula plenaria da parte della maggioranza dei delegati. Dal podio, Netanyahu ha fatto il suo solito (quanto solitario) show, ripetendo le bugie che va dicendo da oltre due anni. Dopo aver elencato i successi di Israele contro l’Iran, gli Houthi in Yemen, in Siria – tutte nazioni che Israele ha bombardato nel recente passato, senza dimenticare il Qatar -, la pace secondo lui a un passo col Libano, ha affrontato l’argomento Stato di Palestina. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

