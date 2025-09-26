Il giorno del doppio addio | Leonardo nella chiesa di San Piero Jacopo a San Martino Ulmiano

Pisa, 26 settembre 2025 – Un doppio addio nei luoghi dove abitavano. Oggi alle 15 le famiglie, gli amici e i compagni di scuola saluteranno Leonardo Renzoni nella chiesa di San Piero a Grado e Jacopo Gambini in quella di San Martino a Ulmiano. Due cerimonie che saranno partecipatissime: le rispettive scuole si stanno organizzando per essere presenti. I due studenti si sono scontrati frontalmente con le loro moto mercoledì 17 settembre in un’area di sosta vicino allo stabilimento di Ikea. La procura della Repubblica per i minorenni di Firenze, che coordina le indagini della polizia municipale di Pisa, sta procedendo al momento contro ignoti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

