Lorenzo Amatucci, centrocampista del Las Palmas in prestito dalla Fiorentina, non solo ha acceso il centrocampo canario con personalità, ma si è già guadagnato un coro tutto per sé sugli spalti. La sua ambizione è chiara: contribuire al ritorno del club in Primera División ma tra i suoi sogni resta vivo quello di tornare un giorno a vestire la maglia viola, la sua casa calcistica. "Ho scelto la Spagna perché qui c'è il calcio che mi è sempre piaciuto e in cui mi posso rispecchiare al meglio" ha raccontato il mediano classe 2004 a Radio FirenzeViola: "Appena sono arrivato, ho avuto un periodo di difficoltà perché ho trovato un modo di giocare e di allenarsi totalmente diversi.

Il giocatore in prestito al Las Palmas. Amatucci, idolo alle Canarie: "Sì, mi sono sentito scartato»