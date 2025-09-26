Il giocatore in prestito al Las Palmas Amatucci idolo alle Canarie | Sì mi sono sentito scartato
In pochi giorni è riuscito a trasformarsi da promessa in sorpresa, conquistando il cuore di un’intera tifoseria. Lorenzo Amatucci, centrocampista del Las Palmas in prestito dalla Fiorentina, non solo ha acceso il centrocampo canario con personalità, ma si è già guadagnato un coro tutto per sé sugli spalti. La sua ambizione è chiara: contribuire al ritorno del club in Primera División ma tra i suoi sogni resta vivo quello di tornare un giorno a vestire la maglia viola, la sua casa calcistica. "Ho scelto la Spagna perché qui c’è il calcio che mi è sempre piaciuto e in cui mi posso rispecchiare al meglio" ha raccontato il mediano classe 2004 a Radio FirenzeViola: "Appena sono arrivato, ho avuto un periodo di difficoltà perché ho trovato un modo di giocare e di allenarsi totalmente diversi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
