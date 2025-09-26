Il giallo della statua di Pantani | È ancora chiusa in magazzino tornerà in mostra dal 2026

Rimini, 26 settembre 2025 – Che fine ha fatto la statua dedicata a Marco Pantani? Inaugurata a Rimini il 28 giugno 2024 al parco Marecchia, alla vigilia della tappa del Tour de France, venne smontata dopo qualche settimana perché li non poteva rimanere. La sua ricollocazione pareva imminente. Invece è passato un anno e ancora non si sa nulla. “Ma non c’è nessun giallo: la statua è nel magazzino comunale, in attesa di essere rimontata in quella che sarà la sua sede definitiva”, assicura l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli. L’omaggio al Pirata: "Pantani resti nel parco". Ma la statua è gia sparita Avevate detto così già nell’autunno 2024, ma la statua è ancora chiusa in magazzino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

