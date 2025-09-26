Il giallo della statua di Pantani | È ancora chiusa in magazzino tornerà in mostra dal 2026
Rimini, 26 settembre 2025 – Che fine ha fatto la statua dedicata a Marco Pantani? Inaugurata a Rimini il 28 giugno 2024 al parco Marecchia, alla vigilia della tappa del Tour de France, venne smontata dopo qualche settimana perché li non poteva rimanere. La sua ricollocazione pareva imminente. Invece è passato un anno e ancora non si sa nulla. “Ma non c’è nessun giallo: la statua è nel magazzino comunale, in attesa di essere rimontata in quella che sarà la sua sede definitiva”, assicura l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli. L’omaggio al Pirata: "Pantani resti nel parco". Ma la statua è gia sparita Avevate detto così già nell’autunno 2024, ma la statua è ancora chiusa in magazzino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: giallo - statua
Statua Buddha 42 , Buddha che appoggia la testa sul ginocchio. Realizzato in una miscela di sabbia lavica naturale e acciaio in fibra. Finitura dipinta a mano disponibile in varie opzioni di colore.. Prodotto artiginale fatto interamente a mano. COLORE D - facebook.com Vai su Facebook
"Ma dove ve ne andate, povere foglie gialle come farfalle spensierate? Venite da lontano o da vicino da un bosco o da un giardino? E non sentite la malinconia del vento stesso che vi porta via?.." (Trilussa). "Statua nel parco di Versailles" G.Boldini. - X Vai su X
Pantani vs Armstrong, il duello da Far West sul Ventoux al Tour del 2000 - Esattamente 25 anni fa si consumava al Tour del France lo scontro più atteso, quello tra Marco Pantani e il ‘tiranno’ in giallo Lance Armstrong. Lo riporta sport.sky.it