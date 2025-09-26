Il generale Ignazio Gibilaro è il nuovo vice direttore dell' Agenzia informazioni e sicurezza interna

Il generale di corpo d'armata della guardia di finanza Ignazio Gibilaro, agrigentino di 64 anni, è il nuovo vice direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (Aisi). Il Dpcm è stato firmato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'incarico avrà durata di 4 anni. Della nomina -. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

