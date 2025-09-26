Il generale di corpo d' armata Galetta in visita alla Pinetina | incontro con i ragazzi di Inter Special
Ieri mattina il generale di corpo d’armata Riccardo Galletta, comandante interregionale carabinieri “Pastrengo”, insieme al generale di divisione Giuseppe De Riggi, comandante della legione carabinieri Lombardia, ha visitato il BPER Training Center “Angelo Moratti” di Appiano Gentile, sede degli. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: generale - corpo
Carabinieri : in visita a Pisa il Generale di Corpo d'Armata Aldo Iacobelli
Il Generale di Corpo d’Armata in visita al Comando Carabinieri
Il generale del corpo d'armata dei carabinieri Aldo Iacobelli in visita ad Ancona e Osimo
Al Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, che aveva assunto il comando il 2 luglio 2024, subentra il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli. - facebook.com Vai su Facebook
Cerimonia avvicendamento Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. L’Ammiraglio Ispettore Capo Pil. Sergio Liardo succede all’Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, al quale vanno i miei sentiti ringraziamenti per l’egregio lavoro - X Vai su X
Napoli, cambio al vertice del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden”: il Generale Masciulli subentra al Generale Minicucci - NAPOLI – Si è svolta questa mattina, nella storica caserma “della Vittoria”, la cerimonia di avvicendamento al Comando Interregionale Carabinieri Napoli, cambio al vertice del Comando Interregionale C ... Riporta marigliano.net
Carabinieri: cambio al vertice del comando Ogaden di Napoli - Alla presenza del Comandante Generale dell’Arma, Generale Salvatore Luongo, passaggio di consegne tra il Generale Marco Minicucci e il Generale Nicola Massimo Masciulli ... Riporta ilgazzettinovesuviano.com