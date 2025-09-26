Il generale di corpo d' armata Galetta in visita alla Pinetina | incontro con i ragazzi di Inter Special

Quicomo.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri mattina il generale di corpo d’armata Riccardo Galletta, comandante interregionale carabinieri “Pastrengo”, insieme al generale di divisione Giuseppe De Riggi, comandante della legione carabinieri Lombardia, ha visitato il BPER Training Center “Angelo Moratti” di Appiano Gentile, sede degli. 🔗 Leggi su Quicomo.it

