Il generale Del Monaco visita le stazioni carabinieri di Brancaccio e Zen

Palermotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comandante della Legione carabinieri Sicilia, generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita alle stazioni di Brancaccio e San Filippo Neri. Nel corso della sua visita, Del Monaco ha ringraziato il personale di entrambe le stazioni, sottolineando "l'importanza cruciale della loro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: generale - monaco

Il nuovo generale Del Monaco rende omaggio a Dalla Chiesa, deposto un cuscino di fiori in via Isidoro Carini

Caserma Carini, il generale Ubaldo Del Monaco incontra i carabinieri: "Anch'io sul campo con voi"

Carabinieri, il generale Del Monaco in visita al comando Bonsignore

generale monaco visita stazioniIl Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” Del Monaco in visita alle stazioni di Brancaccio e Zen a Palermo - Il Comandante della Legione Carabinieri "Sicilia" Ubaldo Del Monaco in visita alle stazioni di Brancaccio e Zen a Palermo ... Riporta msn.com

Il generale Del Monaco visita le stazioni dei carabinieri dello Zen e di Brancaccio - ... Secondo blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Generale Monaco Visita Stazioni