Il futuro dell’anziano | convegno internazionale all' Università
Il 30 settembre e l’1 ottobre 2025 il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina ospiterà il Convegno internazionale "Il futuro dell’anziano. Prospettive umanistiche" – dedicato a un tema di grande attualità, esplorato da prospettive filosofiche, etiche. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Segnaliamo il convegno internazionale di studi "Il futuro dell'anziano. Prospettive umanistiche", che si svolgerà presso l'Aula Magna del DiCAM dal 30 settembre all'1 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
