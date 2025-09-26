Il Forlì a Pontedera col lutto nel ricordo di Giulia | Ci accoglieva col sorriso era una persona speciale per tutti noi
È una vigilia di campionato triste in casa Forlì Calcio. La morte mercoledì notte di Giulia Valgimigli, barista al Serial Burgher, locale all'interno dello stadio Morgagni, ha gettato nello sconforto tutto l'ambiente biancorosso che nella consueta conferenza stampa pre gara ha voluto ricordare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: forl - pontedera
