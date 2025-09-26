Il film del giorno di Matteo Fantozzi | Un pupazzo può rovinarti la vita no non è La Bambola Assassina
Un pupazzo può davvero rovinarti la vita? No, il film del giorno di Matteo Fantozzi non è La bambola assassina ma qualcosa che scuote ancora di più. Stavolta analizziamo un film che è un viaggio introspettivo davvero potente nell’animo umano. Un film che merita di essere assolutamente visto dall’inizio alla fine. (Youtube) TvPlay.it Parliamo di Magic di Richard Attenborough del 1978 con un giovanissimo Anthony Hopkins come protagonista. Il film è tratto da un romanzo di William Goldman che ha curato anche la sceneggiatura dello stesso lavoro. 🔗 Leggi su Tvplay.it
