La storia delle slot machines è più lunga e tortuosa di quanto si possa pensare. Queste attività ludiche, infatti, non solo hanno trainato da anni il settore del gioco e dell'intrattenimento in Italia e nel mondo, ma hanno anche avuto un impatto culturale non indifferente, scatenando a volte anche reazioni piuttosto forti e scomposte da personaggi con un'autorità e con una storia importanti. In questo senso basti pensare al sindaco di New York Fiorello La Guardia, che nell'ormai lontano 1935 è entrato all'interno di un casinò distruggendo a martellate le varie macchinette. Nelle prossime righe, quindi, approfondiremo la storia delle slot, ad oggi al centro dell'innovazione digitale.

Il fascino delle slot: tra cultura pop e innovazione digitale