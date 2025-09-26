Pedro Sánchez, premier spagnolo; Magdalena Andeon, ex prima ministra svedese; Frans Timmermans, già vicepresidente della Commissione europea; Elly Schlein, segretaria del Partito democratico; Stefan Löfven, ex premier svedese. Cinque leader socialisti che hanno scelto le colonne del Guardian per lanciare un appello all’Europa: riconoscere subito lo Stato di Palestina, costruire un pacchetto di aiuti economici, aprire un accordo commerciale e al tempo stesso imporre sanzioni a Israele. Un manifesto che parla di “genocidio”, che individua in Benjamin Netanyahu il colpevole unico, che indica nei palestinesi le vittime assolute e che chiede all’Ue di assumersi un “obbligo legale e morale” di agire. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il fantasma che non si nomina