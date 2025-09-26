Il fantasma che non si nomina
Pedro Sánchez, premier spagnolo; Magdalena Andeon, ex prima ministra svedese; Frans Timmermans, già vicepresidente della Commissione europea; Elly Schlein, segretaria del Partito democratico; Stefan Löfven, ex premier svedese. Cinque leader socialisti che hanno scelto le colonne del Guardian per lanciare un appello all’Europa: riconoscere subito lo Stato di Palestina, costruire un pacchetto di aiuti economici, aprire un accordo commerciale e al tempo stesso imporre sanzioni a Israele. Un manifesto che parla di “genocidio”, che individua in Benjamin Netanyahu il colpevole unico, che indica nei palestinesi le vittime assolute e che chiede all’Ue di assumersi un “obbligo legale e morale” di agire. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Sean Astin è stato eletto nuovo presidente nazionale del SAG-AFTRA.
Il ministro Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia e il caso della nomina fantasma - E' partito da questo post su Instagram di un paio di giorni fa la querelle sul ruolo di Maria Rosaria
Granchio blu, il commissario "fantasma": la nomina di Enrico Caterino non è ancora avvenuta - A quasi tre mesi dalla nomina del Commissario straordinario per l'emergenza del granchio blu, la registrazione ufficiale dell'incarico non è ancora avvenuta, sollevando