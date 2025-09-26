Il fallimento della Saco le accuse della Procura | Così distraevano il patrimonio
Ascoli, 26 settembre 2025 – La testimonianza del commercialista Mariano Cesari ha caratterizzato l’ultima udienza del processo in corso davanti al Collegio del tribunale di Ascoli a carico di cinque persone in relazione al fallimento della Saco, già Santarelli Costruzioni. A giudizio ci sono Pietro Santarelli, i figli Felice e Susi Santarelli (difesi dall’avvocato Nazario Agostini) e i componenti del collegio sindacale Marcello Testa, Alessandro Tassoni e Bruno Formichetti (difesi dall’avvocato Mauro Gionni). Nel riferire di fatti a sua conoscenza, Mariano Cesari ha dichiarato ai giudici che è stata una decisione dei Santarelli quella di non portare avanti il concordato preventivo, convinti che questa fosse la decisione migliore sostenendo di avere in mano mezzi e strumenti per aggredire le banche che avevano rivendicato crediti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: fallimento - saco
