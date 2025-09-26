Il duello politico sulla Global Sumud Flotilla

Firenze, 26 settembre 2025 – Si è scatenato un putiferio per le dichiarazioni di Giorgia Meloni sulla Global Sumud Flotilla giunte da New York prima dell’intervento all’assemblea generale dell’Onu. Dichiarazioni che hanno fatto indispettire tutta l’opposizione, dal Pd al M5S ad Alleanza Verdi Sinistra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

