Il drone della svolta | come funziona il GJ-11 e perché rivoluzionerà la guerra

Era uno dei pezzi forte mostrati dalla Cina in occasione dell'ultima parata militare andata in scena per il Giorno della Vittoria. Lo scorso 3 settembre a Pechino riflettori erano puntati su un drone molto particolare denominato GJ-11 Sharp Sword. Con il numero 21 ben impresso sulla sua fusoliera, parliamo infatti di uno dei velivoli aerei senza pilota più avanzati a disposizione dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLA) cinese. C'è addirittura chi ritiene che questo UAV, il primo drone da combattimento stealth imbarcato su una nave al mondo, possa inaugurare una nuova era nelle operazioni sulle portaerei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

