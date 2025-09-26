Il dramma di Lewis Hamilton il suo Roscoe è in coma

È un momento difficile quello che Lewis Hamilton sta vivendo. Rientrato in Italia dopo il Gran Premio in Azerbaijan il pilota della Ferrari era pronto a tornare in pista per gli ultimi test in vista della partenza per Singapore, quando il suo adorato bulldog Roscoe si è sentito male. Ricoverato in una clinica veterinaria milanese per polmonite, le condizioni del cane sono rapidamente peggiorate e ora il pilota di Formula 1 ha chiesto ai suoi fan di pregare per lui. Il bulldog Roscoe. I follower di Lewis conoscono bene il suo adorato bulldog, che su Instagram è una vera e propria star. Infatti, Roscoe Hamilton ha un suo profilo personale - seguito da quasi un milione e mezzo di follower - dove il pilota inglese condivide foto e video del suo amico a quattro zampe e della loro vita insieme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

