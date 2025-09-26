Il divario tra durezza dei tempi e fragilità della politica

La tragedia di Gaza è troppo grande per lasciarsi ridurre ad argomento da campagna elettorale per le regionali, ma è inevitabile che la campagna elettorale finisca per influenzare anche il modo in cui le forze politiche ne discutono, e che facciano, da entrambi i fronti, un pessimo effetto. Purtroppo, il fatto è che mai in Italia si era dovuto constatare un così grande divario tra la drammaticità del momento e l’inadeguatezza delle classi dirigenti, tra la durezza dei tempi e la fragilità della politica. Ma lo sappiamo, è la tragedia fondamentale della nostra epoca: il mondo è tornato improvvisamente grande e terribile come nei momenti più cupi del secolo scorso, ma noi siamo ben lontani dall’avere politici, intellettuali, giornalisti anche solo lontanamente paragonabili a quelli di cui disponevamo allora. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

