Il distretto a confronto sul futuro E avanza l’idea di un hub formativo

La città che porta in giro per il mondo il made in Italy, ieri si è raccontata a “Distretti“ il convegno organizzato da Quotidiano Nazionale e che si è svolto al Centro per l’arte contemporanea ’Luigi Pecci’. La direttrice de La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno e Qn Agnese Pini ha aperto l’incontro dedicato all’economia del distretto: "Questa meravigliosa città è il distretto che porta in giro il made in Italy, il momento attuale è complicato per l’industria, con cadute dirette su chi fa impresa. La città vive un momento di passaggio e vogliamo raccontare cosa significa adesso fare impresa, oltre all’importanza del rapporto con le istituzioni italiane ed europee". 🔗 Leggi su Lanazione.it

