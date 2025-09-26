Il discorso di Netanyahu all' Onu in un' aula semivuota | A Gaza non c' è fame | L' avvertimento ad Hamas | Rilasciate gli ostaggi se lo farete vivrete

Tgcom24.mediaset.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accolto da fischi e applausi, il premier israeliano nega il genocidio nella Striscia e mostra la "mappa del terrore dell'Iran". Trump: "Molto vicini a un accordo, a Gaza ci sarà la pace". Flotilla, l'Usb a Meloni: "Pronti allo sciopero se le imbarcazioni saranno attaccate". La Farnesina alla spedizione: "Sconsigliato proseguire". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

