Il discorso di Netanyahu all' Onu in un' aula semivuota | A Gaza non c' è fame | L' avvertimento ad Hamas | Rilasciate gli ostaggi se lo farete vivrete

Accolto da fischi e applausi, il premier israeliano nega il genocidio nella Striscia e mostra la "mappa del terrore dell'Iran". Trump: "Molto vicini a un accordo, a Gaza ci sarà la pace". Flotilla, l'Usb a Meloni: "Pronti allo sciopero se le imbarcazioni saranno attaccate". La Farnesina alla spedizione: "Sconsigliato proseguire". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il discorso di Netanyahu all'Onu in un'aula semivuota: "A Gaza non c'è fame" | L'avvertimento ad Hamas: "Rilasciate gli ostaggi, se lo farete vivrete"

Gaza, Idf installa altoparlanti nella Striscia per discorso Netanyahu all’Onu. Usb: “Pronti a sciopero generale se attacco a Flotilla”

Alle 15 Netanyahu interviene all’Onu. E ordina all’Idf di installare altoparlanti in tutta Gaza per trasmettere il discorso

Netanyahu:mio discorso Onu anche a Gaza

L'esercito israeliano s'infiltra nei telefoni a Gaza, invia le parole di Netanyahu: il discorso diffuso anche attraverso gli altoparlanti in strada. 'Preso il controllo di tutti i dispositivi, anche quelli di Hamas'

Giorgia Meloni all'Onu si allinea in tutto e per tutto a Donald Trump, come arriva il premier israeliano Benjamin Netanyahu al suo discorso di oggi al Palazzo di vetro, le condizioni di salute drammatiche del dottor Hussam Abu Safiya detenuto da Israele da 9 m

Fischi e proteste all'ONU contro Netanyahu: delegazioni lasciano l'aula durante il suo discorso - Accolto da contestazioni, fischi e uscite plateali dall'aula, Benjamin Netanyahu ha parlato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in un clima di ...

Netanyahu all'Onu tra i fischi. Il discorso coi cartelli: "A Gaza nessun genocidio, fame perché Hamas ruba il cibo" - Fischi per il premier israeliano Benjamin Netanyahu all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.