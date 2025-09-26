Signor Presidente, alle famiglie dei nostri cari ostaggi che languono nelle segrete di Gaza, signore e signori L'anno scorso ero su questo podio e ho mostrato quella mappa che mostrava la minaccia dell' asse del terrore guidato dall'Iran. Quel pericolo metteva a rischio la pace mondiale, la stabilità della nostra regione e l'esistenza stessa di Israele. L'Iran stava sviluppando rapidamente un massiccio programma di armi nucleari e un esteso programma di missili balistici, non soltanto per distruggere Israele ma anche per minacciare gli Stati Uniti e ricattare nazioni ovunque. Da Gaza, Yihya Sinwar ha mandato ondate di terroristi di Hamas che, il 7 ottobre, hanno fatto irruzione in Israele compiendo atti indicibili. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il discorso di Benjamin Netanyhau all'Assemblea generale dell'Onu