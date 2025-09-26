Il discorso di Benjamin Netanyhau all' Assemblea generale dell' Onu
Signor Presidente, alle famiglie dei nostri cari ostaggi che languono nelle segrete di Gaza, signore e signori L'anno scorso ero su questo podio e ho mostrato quella mappa che mostrava la minaccia dell' asse del terrore guidato dall'Iran. Quel pericolo metteva a rischio la pace mondiale, la stabilità della nostra regione e l'esistenza stessa di Israele. L'Iran stava sviluppando rapidamente un massiccio programma di armi nucleari e un esteso programma di missili balistici, non soltanto per distruggere Israele ma anche per minacciare gli Stati Uniti e ricattare nazioni ovunque. Da Gaza, Yihya Sinwar ha mandato ondate di terroristi di Hamas che, il 7 ottobre, hanno fatto irruzione in Israele compiendo atti indicibili. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: discorso - benjamin
La Stampa. . Mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu si appresta a iniziare il suo discorso all'Assemblea generale dell'Onu, alcuni rappresentanti delle delegazioni presenti sono usciti dalla sala per protesta, tra fischi e qualche applauso. - facebook.com Vai su Facebook
Onu, moltissime delegazioni hanno lasciato l'aula in segno di protesta prima del discorso del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. All'interno del Palazzo di Vetro si sono alzati sia fischi sia applausi. @ultimoranet - X Vai su X
Fischi e proteste all’ONU contro Netanyahu: delegazioni lasciano l’aula durante il suo discorso - Accolto da contestazioni, fischi e uscite plateali dall’aula, Benjamin Netanyahu ha parlato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in un clima di ... Lo riporta fanpage.it
Il discorso di Benjamin Netanyhau all'Assemblea generale dell'Onu - Pubblichiamo il testo dell'intervento che il primo ministro israeliano ha pronunciato in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 26 settembre 2025 ... ilfoglio.it scrive