Il diciottenne che aveva creato la bancarella dello spaccio | obbligo di presentazione alla pg e di dimora

Agrigentonotizie.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 3 volte alla settimana e obbligo di dimora e permanenza a casa durante la sera. È stato convalidato l'arresto del diciottenne incensurato che - stando all'accusa formalizzata a suo carico - è stato sorpreso, dai poliziotti del commissariato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

