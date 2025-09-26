Il destino dell’uomo inutile

L'ingresso è gratuito previa registrazione qui: https:shorturl.at2iDM8 Inutilità. E se fosse questo il destino dell’umano? No, non come genere, ma come coscienza profonda di ogni individuo, incredulo, tormentato e condannato a cercare il senso della sua vita secondo per secondo. È qualcosa che va oltre il senso di vuoto metafisico che pesa dopo la morte di Dio, certificata dalla ragione e rinnegata dal sentimento. È sentirsi inutile perché in effetti non sai cosa fare. Non servi più. Ci puoi essere o non essere ma le tue cose, le cose umane, vanno avanti lo stesso. È un peccato di arroganza. L’umano sradica Dio, fino a condividerne l’irrilevanza, come se l’uno senza l’altro fossero nulla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

