Il destino dell' Acr Messina è del Racing City Group la prima offerta per l' acquisto
Sarebbe della Racing City Group l'offerta irrevocabile d'acquisto del Messina inviata via pec ieri pomeriggio. Il gruppo, che già da giorni segue l'evolversi della situazione, anche con alcune "visite" allo stadio "Franco Scoglio", si sarebbe deciso a fare il primo passo. Non è possibile reperire conferme per via della secretezza della procedura giudiziaria in corso e che dovrebbe portare, qualora. 🔗 Leggi su Feedpress.me
