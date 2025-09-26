Il derby L’allenatore Buratti carica il Trodica | A Montegranaro un match importante

"C’è da dare continuità ai risultati ed ecco perché la partita a Montegranaro rappresenta un momento chiave, anche in vista delle successive sfide con Tolentino e K Sport Montecchio Gallo". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, è concentrato sul match di domenica. "Giocheremo di nuovo su un campo in erba, per noi – aggiunge – non è il massimo considerando che si abbasseranno inevitabilmente i ritmi quando noi privilegiamo mantenerli alti, ma il fondo non deve essere assolutamente un alibi e comunque scenderemo in campo per conquistare i 3 punti". Il Montegranaro è una formazione di valore. "Non ci sono dubbi, ha elementi esperti e un tecnico preparato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

