Il derby d' Italia è bianconero | sorride la Juve di Padoin Inter ribaltato 3-1 e superato in classifica

Gazzetta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juve batte l'Inter grazie a un gran secondo tempo e scavalca i nerazzurri, toccando quota 7 punti in 6 giornate. Ora per le due squadre c'è la Youth League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il derby d italia 232 bianconero sorride la juve di padoin inter ribaltato 3 1 e superato in classifica

© Gazzetta.it - Il derby d'Italia è bianconero: sorride la Juve di Padoin, Inter ribaltato 3-1 e superato in classifica

In questa notizia si parla di: derby - italia

Sinner, ora il derby con Musetti: “Non vedo l’ora, è fantastico per l’Italia”

Serie A, si riparte con il Derby d’Italia

Juventus, si accende il Derby d’Italia per Ederson: scambio più cash | CM.IT

derby d italia 232SofaScore – Derby d’Italia: sedici gol, due squadre, una rivalità - Il Derby d’Italia si &#232; trasformato in uno dei derby più spettacolari d’Europa. Come scrive fcinter1908.it

derby d italia 232Pazzo derby d'Italia. Illusione nerazzurra poi il ribaltone da Signora capolista - 6 dalla vetta Sarà anche vero che dopo tre giornate di campionato nessuna partita &#232; decisiva, ma il 4- Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Derby D Italia 232