Il decreto delle 6 ore allarma il mondo dell’olio extravergine | ecco cosa succede alla campagna olearia

Gamberorosso.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1° luglio scorso è entrato in vigore un provvedimento del Masaf che impone ai commercianti il limite di sei ore per consegnare le olive ai frantoi. Gran parte del mondo olivicolo, però, chiede rinvii e deroghe. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

il decreto delle 6 ore allarma il mondo dell8217olio extravergine ecco cosa succede alla campagna olearia

© Gamberorosso.it - Il “decreto delle 6 ore” allarma il mondo dell’olio extravergine: ecco cosa succede alla campagna olearia

In questa notizia si parla di: decreto - allarma

Giani, nelle prossime ore il decreto per voto 12-13 ottobre - "Nelle prossime ore" sarà firmato il decreto che fisserà la data delle prossime Regionali in Toscana il 12 e 13 ottobre. Riporta ansa.it

Giani, presto il decreto per il voto il 12-13 ottobre - "Nelle prossime ore" sarà firmato il decreto che fisserà la data delle prossime Regionali in Toscana il 12 e 13 ottobre. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Decreto 6 Ore Allarma