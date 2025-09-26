Il decreto delle 6 ore allarma il mondo dell’olio extravergine | ecco cosa succede alla campagna olearia
Dal 1° luglio scorso è entrato in vigore un provvedimento del Masaf che impone ai commercianti il limite di sei ore per consegnare le olive ai frantoi. Gran parte del mondo olivicolo, però, chiede rinvii e deroghe. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: decreto - allarma
"Finalmente grazie a questo decreto e ai 20 milioni di euro stanziati per Rieti potremo avviarci verso una fase di ripresa degli investimenti privati nel campo dello sviluppo industriale, economico e occupazionale”. - facebook.com Vai su Facebook
Un decreto del governo e un regolamento Ue su laboratori e controlli preventivi dimostra che la strategia è già in campo. Locatelli (Maugeri): ecco dove lo rintracciamo, ma non c'è allarme - X Vai su X
Giani, nelle prossime ore il decreto per voto 12-13 ottobre - "Nelle prossime ore" sarà firmato il decreto che fisserà la data delle prossime Regionali in Toscana il 12 e 13 ottobre. Riporta ansa.it
Giani, presto il decreto per il voto il 12-13 ottobre - "Nelle prossime ore" sarà firmato il decreto che fisserà la data delle prossime Regionali in Toscana il 12 e 13 ottobre. Come scrive ansa.it