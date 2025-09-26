Il decreto delle 6 ore allarma il mondo dell’olio extravergine | ecco cosa succede alla campagna olearia

Dal 1° luglio scorso è entrato in vigore un provvedimento del Masaf che impone ai commercianti il limite di sei ore per consegnare le olive ai frantoi. Gran parte del mondo olivicolo, però, chiede rinvii e deroghe. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

