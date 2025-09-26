Il decimo Campionato nazionale di beach volley degli agenti di Polizia locale premia gli atleti di Riccione
Si è appena concluso, sui campi della Riccione Beach Arena, il decimo “Campionato nazionale di beach volley Aspli”, che ha registrato un vero e proprio record di partecipazione con 70 atleti suddivisi in 46 squadre, ufficiali e agenti di Polizia locale appartenenti ai vari Comandi d’Italia. Dal. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
