Il decimo Campionato nazionale di beach volley degli agenti di Polizia locale premia gli atleti di Riccione

26 set 2025

Si è appena concluso, sui campi della Riccione Beach Arena, il decimoCampionato nazionale di beach volley Aspli”, che ha registrato un vero e proprio record di partecipazione con 70 atleti suddivisi in 46 squadre, ufficiali e agenti di Polizia locale appartenenti ai vari Comandi d’Italia. Dal. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

