Il Csi lancia un questionario anonimo contro il bullismo per ascoltare e sostenere gli studenti
Il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo annuncia l’avvio di un nuovo progetto dedicato al contrasto del bullismo. L’iniziativa prende forma con la diffusione di un questionario anonimo rivolto al mondo scolastico, pensato per indagare e comprendere la reale situazione nelle classi e tra. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
